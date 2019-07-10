Учені знайшли формулу тривалості життя: як це працює

Тривалість життя різних видів залежить від швидкості укорочення тіломір – структур, що захищають хромосоми від генетичних ушкоджень під час ділення.

До такого висновку прийшли вчені Іспанського національного центру дослідження раку. Так, вони розробили формулу, за якою можна точно визначити термін існування особини, передає "Лента.ру".

Фахівці порівняли тіломіри мишей, кіз, дельфінів, чайок, північних оленів, стерв'ятників, фламінго, слонів і людей. Виявилося, що чим швидше коротшають кінці хромосом, тим коротший середній (а не максимальний) термін життя, який у людей дорівнює 79 рокам. Отже, важлива не сама довжина тіломір, оскільки існують види тварин з дуже довгими тіломірами, але короткою тривалістю життя.

Тривалість життя

Тіломіри людини втрачають 70 пар основ на рік, а тіломіри мишей – сім тисяч пар основ. При цьому швидкість укорочення є кращим параметром для визначення довговічності особини того чи іншого виду, ніж маса тіла або частота серцевих скорочень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені медичного центру при Університеті Маастрихту в Нідерландах з'ясували, що 60 хвилин фізичної активності у день підвищують шанси чоловіків і жінок досягти похилого віку.

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