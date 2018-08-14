Вчені навчилися передбачати смерть: знайдено ознаку

Вчені на прикладі плодових мушок Drosophila melanogaster навчилися передбачати смерть за кілька днів до загибелі.

Так, вони виявили пов'язані з циркадними ритмами молекулярні маркери, що вказують на швидку кончину, пише "Лента.ру".

Циркадними ритмами називають коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі. Відомо, що правильний добовий ритм збільшує тривалість життя організму і зменшує ризик захворювання на рак, а порушення біоритмів, навпаки, провокує розвиток вікових захворювань. Крім того, вказано, що з віком у людини виникають зрушення у циклах сон-неспання.

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Дослідники вивчили роботу двох ключових генів (у мозку і периферійних тканинах), що забезпечують роботу циркадних ритмів.

Виявилося, що, коли обидва гени в усьому організмі збільшували активність і збивалися з ритму, то до смерті комах залишалося всього чотири дні. Ця кореляція спостерігалася не тільки у старих тварин, а й у відносно молодих. Причина збою знайшлася у периферійних системах, у яких рівень експресії обох генів, навпаки, падав, а синхронізація послаблювалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що смерть клітини починається з пошкодження однієї з її ділянок, яке призводить до вивільнення хімічної речовини, так званого "сигналу смерті".