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Убиває повітря: вчені видали сенсацію про причини смерті людини

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Забруднення повітря може бути причиною вдвічі більшої кількості смертей, ніж вважалося раніше. При цьому люди вмирають головним чином від серцево-судинних захворювань, спровокованих хронічною дією аерозолів.

До такого висновку прийшли німецькі вчені. Вони змоделювали вплив різних джерел забруднення повітря на рівень смертності. Виявилося, що в 2015 році несприятливе навколишнє середовище стало причиною смерті 790 тисяч осіб по всій Європі, пише "Лента.ру".

У всьому світі кількість померлих через забруднене повітря досягає 8,8 мільйона осіб на рік, що в два рази перевищує попередні оцінки. За словами вчених, з цієї причини гине більше людей, ніж від куріння тютюну.

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Убиває повітря: вчені видали сенсацію про причини смерті людини

Як з'ясувалося, головним фактором, що робить шкідливий вплив на організм, є наявність в повітрі твердих частинок діаметром близько 2,5 мікрона - PM2.5. Вони є основною причиною розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що людина старіє і вмирає через серйозні погіршення, пов'язані з процесом переробки клітинами власних компонентів (аутофагія), а не через зношування організму.

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Німеччина
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