Убиває метастази: знайдено спосіб боротьби із невиліковним раком

Дослідники виявили речовини, які пригнічують утворення метастазів — вторинних вогнищ злоякісних пухлин, які виникають на невиліковній стадії раку.

Так, учені Базельського університету (Швейцарія) з'ясували, що ключову роль у перетворенні кластерів у метастази грають механізми епігенетичного контролю. Вони роблять циркулюючі клітини схожими на стовбурові, що сприяє їх закріпленню у тканинах і проліферації (поділу), повідомляє "Лента.ру".

Продемонстровано, що руйнування кластерів на окремі клітини відключає епігенетичну регуляцію.

rambler.ru

Учені перевірили 2486 лікарських засобів, схвалених Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), і визначили інгібітори виникнення кластерів. Показано, що ці препарати перешкоджають формуванню метастазів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генетики і біологи з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго змогли "вбити" рак крові стовбуровими клітинами.

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