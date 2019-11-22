Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

У жінки знайшли пухлину вагою з 5-річну дитину: фото 18+

1.2т
Читати матеріал російською

У Росії 80-річній жінці видалили величезну пухлину вагою 15 кілограмів. Вона прожила з нею не менше 20 років.

Як пише "МК", жінка давно страждала від дискомфорту, але вперто відмовлялася звертатися до медиків. У якийсь момент вона перестала їсти тверду їжу, а потім і зовсім перейшла на рідини, так як почала страждати непрохідністю.

У лікарню росіянка звернулася тільки тоді, коли у неї почалася блювота і вона стала стрімко втрачати сили, при цьому додаючи у вазі.

Новини
Важила 18 кілограмів: в Індії лікарі переплутали пухлину з вагітністю

Обережно! фото 18+

У жінки знайшли пухлину вагою з 5-річну дитину

У жінки знайшли пухлину вагою з 5-річну дитину

"МК"

На УЗД медики виявили в черевній порожнині пацієнтки величезну пухлину. Операція з її видалення тривала кілька годин.

Хірургічне втручання пройшло успішно і зараз жінка проходить реабілітацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки Каміли лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини