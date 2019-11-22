У жінки знайшли пухлину вагою з 5-річну дитину: фото 18+

У Росії 80-річній жінці видалили величезну пухлину вагою 15 кілограмів. Вона прожила з нею не менше 20 років.

Як пише "МК", жінка давно страждала від дискомфорту, але вперто відмовлялася звертатися до медиків. У якийсь момент вона перестала їсти тверду їжу, а потім і зовсім перейшла на рідини, так як почала страждати непрохідністю.

У лікарню росіянка звернулася тільки тоді, коли у неї почалася блювота і вона стала стрімко втрачати сили, при цьому додаючи у вазі.

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У жінки знайшли пухлину вагою з 5-річну дитину "МК"

На УЗД медики виявили в черевній порожнині пацієнтки величезну пухлину. Операція з її видалення тривала кілька годин.

Хірургічне втручання пройшло успішно і зараз жінка проходить реабілітацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки Каміли лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

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