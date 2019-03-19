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/Неврологія

У жінки паралізувало обличчя через нервову роботу: які симптоми

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Жителька Великобританії пережила параліч лицьового нерва, проте майже повністю відновилася. Причиною стала напружена робота.

Так, Емі Грін із англійського міста Лідс, графство Уест-Йоркшир, пішла спати із головним болем і занімілим язиком, прийнявши це за симптоми втоми. Вранці 36-річна жінка прокинулася з паралізованим лицем, повідомляє Metro.

Вона попрямувала в лікарню на обстеження, де лікарі діагностували їй параліч Белла. Далі Грін відчула себе краще і все ж поїхала на роботу. Через кілька годин її мова стала нечленороздільною, а м'язи правої частини обличчя ослабли і застигли.

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У жінки паралізувало обличчя через нервову роботу: які симптоми

Metro

"Я ніби сп'яніла. Я ледь могла зв'язати пару слів", — розповіла вона.

Жінка зазначила, що раніше жила "на бігу" і постійно працювала, не залишаючи собі часу на відпочинок. Імовірно, хвороба проявилася через нервове перенапруження і стрес.

Британці знадобилося два роки, щоб побороти недугу. Зараз її стан здоров'я відновився на 95%, але м'язи обличчя дотепер не завжди піддаються контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, здоровий сон допомагає боротися із зайвою вагою. При цьому його порушення можуть і зовсім привести до смерті.

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Великобританія
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