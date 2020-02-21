"Ви що, російської не розумієте?" Під Києвом лікарка втрапила в мовний скандал

У місті Вишневе під Києвом розгорівся мовний скандал – лікарка-педіатриня відмовилася розмовляти з мамою і її маленькою донькою, які прийшли на огляд, українською.

Про це йдеться в сюжеті програми "Вікна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Мама Анастасія Нуца розповіла, що декларацію з місцевою лікаркою уклали заздалегідь і тільки потім познайомилися з нею. Коли медичка почала говорити російською, її попросили звертатися державною мовою, однак та відмовилася.

Під Києвом лікар потрапила в мовний скандал Скріншот із відео

Анастасія звернулася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Лікарка ж "на прощання" залишила послання в медичній картці однорічної Дарини: "Мати відмовляється обслуговуватися у російськомовного лікаря".

Під Києвом лікарка потрапила в мовний скандал Скріншот із відео

Після інциденту адміністрація навіть не спромоглася вибачитися. Представниця озвучила в телефонну слухавку: "Ви що, російської не розумієте?"

Однак заступник директора медзакладу запевнив, що з лікаркою, яка відмовилася перейти на державну мову, вже провели бесіду. При цьому зазначив, механізмів перевчити лікаря говорити українською – немає.

Анастасія ж звернулася з офіційним листом до медустанови і підготувалася в разі необхідності піти в суд заради захисту своїх мовних прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця "1-ї соціальної аптеки" потрапила в гучний скандал. Вона відмовлялася говорити українською мовою, спілкуючись з клієнтами тільки російською, а також була неввічливою.

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