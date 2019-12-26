"У вашої дружини відмовили всі органи": спливли деталі страшної смерті через ліки в Україні

У Кам'янському Дніпропетровської області через неякісний наркоз померла жінка, ще шестеро людей постраждали. Також є постраждалі й у Вінниці.

Під підозрою препарат для наркозу українського виробництва, який застосовують у багатьох лікарнях уже п'ять років. Його зараз вилучають із усіх медустанов країни.

Детальніше про надзвичайну подію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За операцію заплатили 10 тисяч гривень

41-річну Віту Кисіль, касира пункту обміну валют, уже поховали в рідному Кам'янському. Нескладна операція стала фатальною для неї.

Віті Кисіль був усього 41 рік Facebook Віти Кисіль

"Вона проходила обстеження у гінеколога і лікар запідозрив онкологію. У неї був невеликий наріст на яєчниках, і було ухвалено рішення видалити його, щоб не було надалі якихось ускладнень", – згадує чоловік Віти Андрій Кисіль.

Операція передбачалася нескладною, її проводили за допомогою лаптероскопії – двох проколів.

"Нам сказали їхати в лікарню №9 Кам'янського. Ми здали там усі аналізи, і нам сказали заплатити за операцію 10 тисяч гривень. Ми відвезли гроші, і в середу, 18 грудня, ввечері Віті провели операцію. Я тоді був у відрядженні, з нею була мама. Віта відійшла після наркозу, але їй весь час було погано, її нудило. Спочатку лікарі говорили, що все нормально. Але коли вранці, у п'ятницю мама повела її до туалету, назад уже дійти вона не змогла. Вона так і сказала: до палати я вже не дійду", – розповідає Андрій.

Лікарня №9, де зробили операцію пацієнтці Событие

"Всі органи відмовили!"

Тоді збіглися всі лікарі, і на каталці жінку відвезли в реанімацію. Там лікарі намагалися привести її до тями, але безрезультатно.

Тоді була викликана бригада з обласної лікарні ім. Мечникова з Дніпра, і після консиліуму було ухвалено рішення терміново відправляти Віту в обласну лікарню.

"О 3 годині ночі в п'ятницю вони вже були у Дніпрі, а о 9 ранку нас викликав лікар і сказав: "У вашої дружини дуже важкий стан, усі органи відмовили". Для нас це був шок, ми почали плакати і благати лікарів зробити хоч щось для порятунку Віти. Лікар сказав: "Я не бог, але зроблю все, що в моїх силах". О 3 годині дня Віта померла", – каже Андрій.

Наркоз lastday.club

Постраждали люди на Дніпропетровщині та в Вінниці

Чоловік Віти зачитує, що написано в довідці про смерть: "Невизначена патологічна реакція на лікарські препарати". Можливо, Віта померла від дії препарату для наркозу.

"Лікарі сказали, що зробили все, що могли. Але був неякісний препарат для наркозу. Разом із Вітою в ту ніч у Дніпро привезли ще одну жінку, їй теж стало погано після наркозу", – каже Андрій.

У самій лікарні №9 Кам'янського кажуть, що з 17 по 19 грудня було проведено кілька операцій, після яких пацієнтам стало погано. "Ми викликали бригаду швидкого реагування із Дніпра. Вони прийшли до висновку, що можливе ускладнення викликано інтоксикацією від лікарського препарату. Можливо, від препарату для наркозу. Це препарат українського виробництва. Всі дані ми одразу передали в МОЗ і до Держлікслужби, зараз цей препарат вилучається з лікарень. Всього від нього постраждало семеро наших пацієнтів. Зараз у лікарні залишається один із них, інші виписані", – сказали нам у лікарні №9.

За даними МОЗ, також ускладнення на цей препарат з'явилися й у декількох пацієнтів у Вінниці.

Поліція вже внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за статтею про невиконання або неналежне виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх обов'язків.

Операція

"Внесено дані за фактом. Проходить сім потерпілих, але поки заяв від родичів нам не надходило. Проведено обшуки в лікарні №9, вилучені препарати і документи. Проводиться експертиза препарату. Також судмедексперти повинні дати висновок від чого померла пацієнтка", – сказала нам прессекретарка поліції Кам'янського Олена Тимченко.

Андрій Кисіль у четвер, 26 грудня відправився в прокуратуру писати заяву. Також розшукують і тих, хто постраждав від наркозу, щоб вони також звернулися до правоохоронців.

Тягнули з інформацією?

За даними нашого джерела в медичних колах головний лікар лікарні, де стався смертельний випадок, вчасно повідомив у Державний експертний центр МОЗ про те, що у них сталося, і що винуватцем трагедії може бути препарат для наркозу. Крім цього він зателефонував і в Дніпропетровську філію.

"Однак система фармнагляду нібито два дні тягнула з тим, щоб інформувати всі лікарні про такий випадок. З яких причин – можна тільки здогадуватися. Інформація чомусь приховувалася і не доводилася до логічного кінця: зупинити обіг цього препарату або навіть анулювати реєстрацію, щоб уникнути подальших жертв", – говорить джерело.

Щоб уточнити цю інформацію, ми відправили офіційний запит у Державний експертний центр МОЗ.

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