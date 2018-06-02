У тілі людини знайшли другий мозок

В Австралії вчені з'ясували, що в людському організмі знаходиться "другий мозок".

Як пише Science Alert, він розташовується в кишечнику, і австралійські вчені змогли зрозуміти принцип його роботи.

Ентеральна (кишкова. - ред.) нервова система (ЕНС) складається з багатьох мільйонів нейронів, що регулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Вона периферійна і працює автономно від центральної (ЦНС), що складається з мозку і спинного мозку.

"Це насправді сам собі мозок", - заявив професор Університету Флиндерса Нік Спенсер, додавши, що ЕНС можна назвати і "першим мозком", оскільки ця система з'явилася раніше ЦНС в ході еволюції.

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Фахівці проаналізували електричні імпульси в нейронах товстої кишки мишей і з'ясували, що ЕНС синхронно задіє збуджуючі і гальмуючі нейрони, які провокують скорочення м'язів в кишечнику.

Як стверджують автори дослідження, раніше науці було невідомо, що мільйони клітин ЕНС одночасно генерують електричні імпульси.

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