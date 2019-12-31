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У світі розбушувалася нова форма пневмонії: понад 100 хворих

1.1т
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У Китаї розбушувалася нова форма пневмонії, невідома раніше. Люди з цією хворобою почали надходити в лікарні міста Ухань в провінції Хубей.

Як передає "РІА Новини", кількість пацієнтів з незрозумілим захворюванням перевищило сотню. Симптоми у них схожі, але медики не можуть сказати, до якого типу належить це захворювання.

У світі розбушувалася нова форма пневмонії: понад 100 хворих

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"У зв'язку з безперервним виявленням випадків запалення легенів невідомого походження просимо всі медичні установи вести статистику і відстежувати ситуацію з хворими і негайно повідомляти про це", – сказано в повідомленні міського комітету охорони здоров'я.

Хворих, у яких підозрюють новий штам вірусу, ізолюють від інших пацієнтів в окремі бокси, щоб не допустити поширення захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар пояснив, як відрізнити звичайне ГРВІ від грипу. Останній, наприклад, настає раптово і характеризується різким підвищенням температури.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Китай
Тег
грип
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