У світі поширюється страшна епідемія: Супрун зробила попередження

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що по світу поширюється епідемія масової недовіри науці.

Як написала вона на своїй сторінці на Facebook, налякані страшними міфами і легендами, люди ставлять під сумнів доведені наукою істини.

"Бояться, що вакцини викликають аутизм, хоча це неправда. Люди готові повернути жахливі хвороби в реальність 21 століття, ніж повірити науці і вакцинуватися. Навіть те, що науці вдалося подолати віспу, а вакцини від поліомієліту рятують життя 400-500 тис. дітей щорічно, не є переконливим для них", - сказано в повідомленні.

За її словами, довіряючи порадам в мережі, люди продовжують користуватися гомеопатичними засобами, хоча науково їх ефективність досі не доведена.

"Через маніпуляції, спотворення інформації та недовіру до науково підтверджених фактів існує небезпека, що ми розучимося розрізняти, що є правдою, а що ні. А це дуже небезпечно для здоров'я і життя всіх нас. Є тільки один шлях не допустити цього - критичне мислення", - написала глава МОЗ.

Супрун закликала українців скептично ставитися до непідтвердженою медичної інформації та перевіряти всі невідомі раніше факти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун попередила батьків про смертельну небезпеку для їхніх дітей.