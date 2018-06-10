Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
За препаратами
  • За статтями
  • За препаратами
  • За виробниками
  • За діючими речовинами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВідео

У світі поширюється страшна епідемія: Супрун зробила попередження

5.4тЧитати новину російською

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що по світу поширюється епідемія масової недовіри науці.

Як написала вона на своїй сторінці на Facebook, налякані страшними міфами і легендами, люди ставлять під сумнів доведені наукою істини.

"Бояться, що вакцини викликають аутизм, хоча це неправда. Люди готові повернути жахливі хвороби в реальність 21 століття, ніж повірити науці і вакцинуватися. Навіть те, що науці вдалося подолати віспу, а вакцини від поліомієліту рятують життя 400-500 тис. дітей щорічно, не є переконливим для них", - сказано в повідомленні.

За її словами, довіряючи порадам в мережі, люди продовжують користуватися гомеопатичними засобами, хоча науково їх ефективність досі не доведена.

"Через маніпуляції, спотворення інформації та недовіру до науково підтверджених фактів існує небезпека, що ми розучимося розрізняти, що є правдою, а що ні. А це дуже небезпечно для здоров'я і життя всіх нас. Є тільки один шлях не допустити цього - критичне мислення", - написала глава МОЗ.

Супрун закликала українців скептично ставитися до непідтвердженою медичної інформації та перевіряти всі невідомі раніше факти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун попередила батьків про смертельну небезпеку для їхніх дітей.

Особа
Уляна Супрун
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
3
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини