У США хворі на коронавірус COVID-19 почали видужувати після застосування експериментального препарату "Ремдесивір".

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Як повідомляє CNN, ліки, створені для боротьби з лихоманкою Ебола, показали свою ефективність проти коронавірусної інфекції.

Зазначається, що заражені люди видужували протягом десяти днів після початку вживання засобу. Дослідження за участю 126 осіб із COVID-19 відбулося в Медичному центрі при Чиказькому університеті.

Препарат проти COVID-19

"Найкраща новина в тому, що більшість наших пацієнтів уже виписана, і це чудово. У нас загинуло лише двоє хворих. Ми бачили, як людей відключали від апарату ШВЛ за день після початку терапії. Тож загалом наші пацієнти впоралися дуже добре", – повідомила докторка, фахівчиня з інфекційних захворювань Кетлін Муллан.

Вказується, що препарат, розроблений компанією Gilead Sciences, був протестований проти лихоманки Ебола з невеликим успіхом. Але численні дослідження на тваринах показали, що він може як запобігати, так і лікувати коронавіруси, пов'язані з COVID-19, включно з SARS (важкий гострий респіраторний синдром) і MERS (близькосхідний респіраторний процес).

Додамо, що в компанії повідомили, що "Ремдесивір" поки офіційно не схвалений для використання. Зараз тривають клінічні випробування, і лише наприкінці квітня стане зрозуміло, чи допомагає він тяжкохворим із коронавірусною інфекцією.

Крім того, наразі у Великобританії почали наймасштабніше у світі випробування препаратів для лікування пацієнтів із COVID-19, пише The Guardian.

У дослідженні під назвою "Відновлення" візьмуть участь понад 5 тисяч осіб у 165 лікарнях у всій країні. Лікарі мають намір з'ясувати, ступінь ефективності тих чи інших засобів.

Для тестування будуть застосовувати протималярійний препарат гідроксихлорохін і антибіотик азитроміцин. Ще медики задіюють комбінацію двох антиретровірусних препаратів, які використовуються для лікування ВІЛ – лопінавір-ритонавір.

Ще один препарат, який планують включити в дослідження – імуномодулятор, який використовується під час ревматоїдного артриту, як-от тоцилізумаб.

Крім того, обговорюють дослідження лікування з використанням реконвалесцентної плазми, що отримується з крові людей, які видужали від COVID-19 і виробили антитіла до вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Канаді вірусологи підтвердили ефективність препарату "Ремдесивір" у боротьбі проти COVID-19.

Також в Ізраїлі заявили, що, можливо, скоро налагодять випуск повноцінної вакцини від COVID-19.

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