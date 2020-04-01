Людина, яких інфікована коронавірусом, може заразити інших за 48 годин до появи перших симптомів захворювання.

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Такий висновок озвучив директор Центру профілактики і контролю захворювань США Роберт Редфілд в інтерв'ю американському радіо NPR.

"У людей виділяється значна кількість бактерій вірусу з ротоглотки, за попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них виявляться симптоми", – зазначив він.

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За словами Редфілда, це допомагає пояснити, чому вірус COVID-19 настільки швидко поширюється. "Тобто, серед нас є безсимптомні хворі, які заражають інших протягом 48 годин перед тим, як у них самих проявляться симптоми", – уточнив він.

При цьому, чиновник зазначив, що COVID-19 "втричі заразніший за грип" і має здатність набагато простіше передаватися від людини до людини.

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