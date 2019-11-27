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У США почали забороняти вейпи: кого торкнулося

1.9т
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Міська влада Нью-Йорка (США) ухвалила рішення заборонити використання ароматизованих електронних сигарет.

Про це повідомило видання Time. Крім того, міськрада міста підтримала заборону усіх електронних сигарет та рідких ароматизаторів, окрім табаку.

Прихильники заборони заявили, що захищають молодь, яка у кілька разів збільшила використання електронних сигарет в останні роки.

У США почали забороняти вейпи

У США почали забороняти вейпи

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Член міської ради Марк Левін заявив, що "немає більш високих зобовʼязань", ніж захист здоровʼя дітей.

Як зазначає видання, прихильники вейп-індустрії висміювали це рішення і кидали підроблені доларові купюри з балкона палати міськради після голосування. Мер міста Білл де Блазіо заявив, що підтримує заборону і дозволить їй набрати чинності.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що в США планують заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 21-річного віку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
США
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