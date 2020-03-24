У США почали лікувати коронавірус токсичним препаратом від малярії

З вівторка, 24 березня, в клініках Нью-Йорка почали лікувати гідроксихлорохіном людей, що заразилися на коронавірус.

Про це заявив Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому Домі, передає ТАСС.

"Радий повідомити, що в Нью-Йорку почнуться клінічні випробування існуючих ліків, які можуть бути ефективні проти вірусу. За моєю вказівкою федеральний уряд допоможе придбати велику кількість гідроксихлорохіну. Препарат почне поширюватися у вівторок, буде доступним вранці для багатьох в Нью-Йорку", - сказав він.

У Нью-Йорку почали використовувати гидроксихлорохин для лікування COVID-19

Сьогодні в США було зафіксовано понад 49 тисяч випадків зараження коронавірусу. Померли не менше 622 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про готовність лікувати хворих гідроксихлорохіном заявили у Франції. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я вважає цей препарат досить небезпечним.

Такде директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучи заявив, що свідчення ефективності вищевказаного поєднання ліків є лише епізодичним. А Управління по контролю за продуктами і ліками США не схвалив ці препарати для лікування коронавіруса, незважаючи на заяви Трампа.

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