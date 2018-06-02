У США отруїлися майже 200 осіб: п'ятеро загиблих

У США отруїлися салатом-латуком 197 людей, щонайменше п'ятеро з них загинули.

За даними Associated Press, масове отруєння сталося в 35 американських штатах.

Відзначається, що 89 осіб було госпіталізовано. Причиною масового отруєння став салат зі штату Арізона, який був заражений кишковою паличкою. Але за словами експертів, його вегетаційний період закінчився близько шести тижнів тому.

Повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити. Відзначається, що перші випадки зараження було зафіксовано ще в березні, а найостанніші - 12 травня. Багато хто заразився в той період, коли салат ще продавався в супермаркетах.

Салат-латук

За даними видання, більшість бактерій не є шкідливими, але деякі виробляють токсини, які можуть викликати важку хворобу. Симптоми починають виявлятися приблизно через три-чотири дні після вживання. Симптомами можуть стати кривава діарея, сильні судоми в шлунку і блювота.

Більшість людей відновлюються протягом тижня, але деякі хвороби можуть тривати довше і бути більш серйозними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ірані отруїлися отруйними грибами понад 700 осіб.