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/Новини здоров'я

Смерть дитини від кору на Львівщині: стали відомі подробиці

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У середу, 20 березня, в селі Дмитровичі на Львівщині поховали хлопчика, який помер від кору.

Його батьки відмовилися робити щеплення своїм дітям. В результаті в родині захворіла і сама мама, і обидва сини. Старшому пощастило, його імунітет впорався з хворобою. А ось молодший, якому було всього 2 роки і 11 місяців, помер від ускладнень. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

На похорон дитини прийшло багато людей. Самі селяни кажуть, що у них раніше щеплення робили не всі.

"Молоді батьки часом інтернет читають. Там же пишуть, що хтось помер після уколу, що щеплення погані. І стали відмовлятися", розповіла нам місцева мешканка.

Щеплення

Щеплення

Правда, за словами старости села Івана Будзини, ще в минулому році в селі провели збори.

"Зустріч пройшла в нашому навчальному комплексі, куди входить і садок, і школа. Прийшло багато батьків. Розповідали про те, що щеплення робити треба. Після цього багато батьків привели дітей на вакцинацію. З цим ситуація у нас нормальна", каже Будзин.

Новини
Ризик високий! У пологовому будинку Сум забили на сполох через хвору на кір породіллю

Він зазначає, вакцин вистачає. І за весь час на кір захворіли лише три людини.

"У нас в сусідньому селі Судова Вишня відкрилася лабораторія, де можна здати кров на аналіз, щоб перевірити свій імунітет. Це корисно, коли збираєшся робити щеплення. Я сам пройшов такий аналіз", - каже староста.

Кір

Кір

Всього ж тільки в цьому році в Україні на кір захворіло 8,5 тисячі українців. І найбільше – у Львівській, Рівненській та Вінницькій областях. Також 16 березня від ускладнень від кору померла 9 річна дівчинка.

Смерть дитини від кору на Львівщині: стали відомі подробиці

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з пологових будинків Сум ввели обмежувальні заходи через породілля, хвору на кір. Нею виявилася 24-річна жінка ромської національності, яка не була щеплена. Жінку помістили в окрему палату.

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Місце
Україна
Теги
кірДмитровичі щеплення від кору
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Каменный век! Идиоты!
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