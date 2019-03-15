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/Новини здоров'я

У Росії зникли життєво важливі ліки від раптової смерті: почалася паніка

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У Росії виник дефіцит кардіологічного препарату "Аміодарон" у таблетках.

Про це розповів завідувач відділенням кардіореанімації Міської клінічної лікарні №29 (Москва) Олексій Ерліх. За словами лікаря, російські пацієнти кілька тижнів не можуть купити цей препарат, передає "РБК".

Представник основного постачальника "Аміодарону" на російський ринок, французької Sanofi, підтвердив, що у компанії виникли перебої з поставками в Росію. Наступна буде в квітні 2019 року. Причину перебоїв у Sanofi не уточнили.

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У Росії зникли життєво важливі ліки від раптової смерті: почалася паніка

"Аміодарон" входить у список життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратіа. Він бореться з порушеннями серцевого ритму і здатний запобігти раптовій смерті.

На сервісах із пошуку і замовлення ліків в аптеках Москви "Аміодарону" в таблетках на 15 березня не було.

У соцмережах розгорається паніка. "Усі залишки вже з'їли", – пишуть росіяни.

У Росії зникли життєво важливі ліки від раптової смерті: почалася паніка

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Сумщині зафіксували рідкісну інфекцію туляремію, від якої немає ліків і вакцин в Україні.

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Junio Van
Junio Van
Укропчики воюють фейками и... побеждають ))
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минин евген
минин евген
Junio Van, а немытое кацапское быдло ебонутое или тупое? напиши жалобу на РБК, росися же начала борьбу с фейками.
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