На Донбасі прикордонники посилено перевірятимуть людей на пропускних пунктах уздовж лінії розмежування, щоб не допустити поширення коронавірусу COVID-2019.

Як повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook, потенційних заражених відправлятимуть до медичних установ.

Прикордонники будуть вимірювати температуру на КПВВ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

"Обов'язкова температурна перевірка проводитиметься у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, які виїжджають з тимчасово окупованої території", – уточнили в штабі ООС.

За результатами температурного скринінгу хворих громадян направлятимуть до установ охорони здоров'я.

Командування ООС закликало громадян з розумінням поставитися до таких заходів безпеки, а також запевнило, що перевірка буде швидкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна прикордонна служба України посилила заходи в пунктах пропуску на державному кордоні на тлі поширення коронавірусу у країнах Європи.

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