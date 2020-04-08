У Порошенка закликали владу забезпечити поставки іноземних ліків від важких хвороб

Міністерство охорони здоров'я закликали забезпечити реєстрацію та закупівлю препаратів, які потрібні для забезпечення нормальної життєдіяльності людей з важкими хронічними захворюваннями.

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська солідарність", медикиня-доброволиця Яна Зінкевич у своєму відеоблозі. За її словами, в Україну перестали постачати важливі іноземні ліки, оскільки зусилля влади направлені на подолання коронавірусу.

"Ми не маємо права забувати про тих, хто потребує лікування від інших захворювань. Жорсткі карантинні обмеження влади та припинення поставок товарів з-за кордону призвели до того, що в Україну перестали потрапляти життєвоважливі для деяких пацієнтів іноземні ліки", – сказала народний депутат.

Яна Зінкевич Скріншот відео

Вона наголосила, що, зокрема, йдеться про низку препаратів, які допомагають дітям з епілепсією жити звичайним життям без загострення хвороби. Наразі частина цих ліків досі не пройшла реєстрацію в МОЗ, а отже потрапляє до пацієнтів не через аптеки.

"В період карантинних обмежень пацієнти, до прикладу, з епілепсією опинились перед небезпекою загострення хвороби. І це тільки одна хронічна хвороба, але ж пацієнтів з різними типами захворювань, які потребують іноземних препаратів для підтримки нормальної життєдіяльності, сотні тисяч", – додала вона.

Зінкевич наголосила, що "Європейська солідарність" вимагає від влади і міністерства охорони здоров’я термінових кроків для вирішення проблеми з поставками ліків.

"Вимагаємо від Міністерства охорони здоров’я негайно взятись за вирішення ситуації із забезпеченням препаратів першої необхідності для усіх пацієнтів. В першу чергу – централізовано забезпечити дітей з епілепсією необхідними закордонними препаратами. Якщо для цього потрібне законодавче рішення Ради – у вас є час підготувати ваші пропозиції до найближчого засідання парламенту", – зазначила Зінкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінкевич розповіла, які кроки уряду президента Володимира Зеленського під час поширення коронавірусу в Україні вважає недоречними.

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