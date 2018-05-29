У МОЗ розкрили статистику дитячих смертей від щеплень

У 2017 році в Україні було зафіксовано 17 випадків загибелі дітей після щеплень.

Дану інформацію озвучив в інтерв'ю "РБК-Україна" гендиректор "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я" Володимир Курпіта.

"У минулому році в Україні було зафіксовано 17 смертей дітей після імунізації. Але ніхто не чув про якісь негативні інформаційних сплесках в ЗМІ", - заявив він.

Він допустив, що останнє пов'язане з тим, що український ринок вакцин є "місцем для торгових воєн між різними компаніями".

"З урахуванням того, що кілька років тому на ринок вийшли індійські вакцини, інформаційні вкидання можуть бути ознакою війни за ринок. Другий момент може бути пов'язаний з політикою, оскільки ми живемо в країні популізму. Це можуть бути якісь політичні "розборки", - додав Курпіта.

Представник МОЗ також пояснив, що в Україні існує система нагляду за кожною реакцією на вакцинацію дітей, яка виникає протягом тридцяти днів.

"Частина з них можуть бути побічними реакціями після вакцинації, а частина жодним чином не пов'язані з нею. Рішення про те чи пов'язані вакцинація і негативні події після неї приймає регіональна група, в яку входить педіатр або терапевт, невропатолог, хірург, патологоанатомом або судовий медик. Тобто, це досить велика група фахівців, які оцінюють ситуацію. У неї є час до 15 днів, щоб надати Міністерству охорони здоров'я інформацію", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть ввести нові правила вакцинації.