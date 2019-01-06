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''У мікрохвильовці не можна'': Комаровський дав мамам несподівану пораду

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Підігрівати грудне молоко у мікрохвильовій печі не рекомендується, так як воно таким чином втрачає свої корисні речовини.

Про це заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський. "Тобто, якщо мама зціджує, а потім холодне молоко треба нагріти, то при нагріванні в мікрохвильовій печі в молоці будуть утворюватися осередки з високою температурою, і будуть руйнуватися деякі корисні речовини", – пояснив він.

При цьому лікар уточнив, що молоко не стане шкідливим або небезпечним, просто його ефективність не буде така висока.

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"Але знову-таки, якщо ви грієте молочну суміш – заради Бога, грійте, тільки потім розмішайте. Тому якщо ми гріємо материнське молоко, то ми гріємо його на водяній бані або за допомогою спеціальних пристроїв, де оточує вода", – порадив Комаровський.

Єдине, що не можна, чого не рекомендується, тому що йде точковий нагрів, тобто виникають вогнища з високою температурою, навколо яких йде нагрівання. Так ось, саме тому не рекомендується гріти материнське молоко. Тобто, якщо мама зціджує, а потім холодне молоко треба нагріти, то при нагріванні в мікрохвильовій печі в молоці будуть створюватися осередки з високою температурою, і будуть руйнуватися деякі корисні речовини. Воно не стане шкідливим, або воно не стане небезпечним, просто його ефективність не буде така висока. Але знову-таки, якщо ви гріє молочну суміш – заради Бога, грійте, тільки потім розмішайте. Тому якщо ми гріємо материнське молоко, то ми гріємо його на водяній бані або за допомогою спеціальних пристроїв, де оточує вода. ⠀ # докторкомаровскій # відеоЕОК # ШДК # школадокторакомаровского # мікроволноваяпечь # грудноемолоко

Публікація від Доктор Комаровський (@doctor_komarovskiy)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський нагадав про важливість грудного вигодовування для матері і дитини, а також навів головні факти про ГВ.

Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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