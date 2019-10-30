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У Маріуполі студенти масово захворіли після зустрічі із Зеленським

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У Маріуполі госпіталізовано 16 студентів з діагнозом "гострий гастроентерит".

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, усі пацієнти – студенти Української академії лідерства.

"В інфекційне відділення маріупольської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентерит" госпіталізовані 16 студентів Української академії лідерства", – сказано в повідомленні.

У Маріуполі студенти масово захворіли після зустрічі із Зеленським

У Маріуполі студенти масово захворіли після зустрічі із Зеленським

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"Як страшний діагноз і Apple в гаражі": Зеленський здивував своєю презентацією України

У ГСЧС уточнили, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляє УНН, напередодні, 29 жовтня ці студенти робили презентацію проектів, зокрема, для президента України Володимира Зеленського, на форумі в Маріуполі.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Маріуполь
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