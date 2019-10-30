У Маріуполі госпіталізовано 16 студентів з діагнозом "гострий гастроентерит".
Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, усі пацієнти – студенти Української академії лідерства.
"В інфекційне відділення маріупольської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентерит" госпіталізовані 16 студентів Української академії лідерства", – сказано в повідомленні.
У Маріуполі студенти масово захворіли після зустрічі із Зеленським
У ГСЧС уточнили, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Як повідомляє УНН, напередодні, 29 жовтня ці студенти робили презентацію проектів, зокрема, для президента України Володимира Зеленського, на форумі в Маріуполі.
Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.
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