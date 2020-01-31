У Львові запідозрили коронавірус із Китаю: госпіталізовано дві людини

У Львові двох чоловіків, які повернулися із Китаю, ізолювали до інфекційної клініки, аби перевірити імовірність зараження коронавірусом 2019-nCoV.
Вони поскаржилися на прояв распіраторних симтомів. Про це на брифінгу повідомив виконувач обов’язків департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрій Васько, передає УНН.
За його словами, нині стан обох пацієнтів задовільний, у них легкі катаральні симптоми.
У Львові запідозрили коронавірус
"Обоє львів’ян перебувають у спеціальному боксі в інфекційній лікарні. У них відібрали необхідні аналізи", – додав Васько.
Зазначається, що відповідні результати аналізів будуть готові лише наступного тижня. Тому поки пацієнти перебуватимуть в "ізоляції".
Чоловікам також провели експрес-тести на грип, вони виявилися негативними.
За словами Андрія Васька, всіх мешканців Львівщини, які повертатимуться з Китаю і матимуть симптоми респіраторних захворювань, теж госпіталізовуватимуть до Львівської обласної інфекційної лікарні – в спеціальні бокси, до яких ведуть окремі входи і де є відповідна витяжка. Водночас доступ до них має тільки обмежене коло осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна перебуває в зоні ризику спалаху смертельного коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, а діагностувати і лікувати його в країні не зможуть. Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.
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