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У кожному зоопарку: назвали тварину, здатну перемогти будь-який рак

5.4тЧитати новину російською

Нефункціональний ген (псевдоген) у слонів, названий інгібітором лейкемії 6 (LIF6), здатний знищувати дефектні клітини, запобігаючи розвитку раку.

Цього висновку дійшли вчені Чиказького університету. Від раку в усьому світі помирає 17% людей, однак у слонів захворюваність набагато менша і становить не більше п'яти відсотків, передає "Лента.ру".

Відомо, що у клітинах слонів є 20 копій гена р53, який робить клітини більш чутливими до пошкодженої ДНК.

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У слонів існує вісім LIF-генів, але тільки LIF6 здатний ставати функціонуючим. За оцінкою вчених, ця здатність до перемикання активності з'явилася приблизно 25-30 мільйонів років тому і стала вирішальним фактором збільшення розмірів тіла ссавців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені знайшли новий спосіб лікування злоякісних пухлин, які не піддаються звичайній терапії.

Читайте всі новини по темі "онкологія" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
онкологіяБоротьба з онкологією
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