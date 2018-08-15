У кожному зоопарку: назвали тварину, здатну перемогти будь-який рак

Нефункціональний ген (псевдоген) у слонів, названий інгібітором лейкемії 6 (LIF6), здатний знищувати дефектні клітини, запобігаючи розвитку раку.
Цього висновку дійшли вчені Чиказького університету. Від раку в усьому світі помирає 17% людей, однак у слонів захворюваність набагато менша і становить не більше п'яти відсотків, передає "Лента.ру".
Відомо, що у клітинах слонів є 20 копій гена р53, який робить клітини більш чутливими до пошкодженої ДНК.
У слонів існує вісім LIF-генів, але тільки LIF6 здатний ставати функціонуючим. За оцінкою вчених, ця здатність до перемикання активності з'явилася приблизно 25-30 мільйонів років тому і стала вирішальним фактором збільшення розмірів тіла ссавців.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені знайшли новий спосіб лікування злоякісних пухлин, які не піддаються звичайній терапії.
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