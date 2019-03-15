У Києві напали на відомого лікаря: спливли нові подробиці

Лікар, якому у Києві плеснули в обличчя невідомою речовиною, отримав серйозні опіки. Наразі чоловік перебуває в лікарні, при цьому він може самостійно пересуватися.
Журналісти OBOZREVATEL побували в медустанові, куди госпіталізували потерпілого. Звуть його – Борис П. Він – нейрохірург і травматолог у клініці "Нейромед".
Борис П. (до нападу)
Idea List. Media
З потерпілим ми зустрілися біля його палати – від нього якраз вийшов слідчий. Обличчя в медика було опухле через отримані опіки і обмотане пов'язкою. Втім, розповідати про те, що трапилося, лікар не захотів: "Навіщо мені це", – посміхнувся чоловік і пішов у палату.
Відділення, в якому перебуває потерпілий
Напад на медика було скоєно вранці 15 березня. Нападник – чоловік. Він плеснув в обличчя своєї жертви невідому речовину (імовірно, кислоту), після чого зник.
Місце події
Місце події
Краплі рідини, яку хлюпнув злочинець, досі видно на сходинках біля входу в клініку
Про те, хто і з якою метою напав на лікаря, наразі невідомо. Джерело в поліції повідомило нашим журналістам, що відпрацьовується кілька версій нападу, серед них: професійна діяльність і особисті неприязні стосунки.
Як зазначено на сайті "Нейромеда", Борис П. – висококваліфікований нейрохірург, який має багаторічний досвід у лікуванні захворювань нервової та опорно-рухової систем. Відзначений Верховною Радою України листом-подякою за особливі заслуги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваних у нападі на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, чиє тіло знайшли в Києві 14 березня.
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