У Києві напали на відомого лікаря: спливли нові подробиці

Лікар, якому у Києві плеснули в обличчя невідомою речовиною, отримав серйозні опіки. Наразі чоловік перебуває в лікарні, при цьому він може самостійно пересуватися.

Журналісти OBOZREVATEL побували в медустанові, куди госпіталізували потерпілого. Звуть його – Борис П. Він – нейрохірург і травматолог у клініці "Нейромед".

Борис П. (до нападу) Idea List. Media

З потерпілим ми зустрілися біля його палати – від нього якраз вийшов слідчий. Обличчя в медика було опухле через отримані опіки і обмотане пов'язкою. Втім, розповідати про те, що трапилося, лікар не захотів: "Навіщо мені це", – посміхнувся чоловік і пішов у палату.

Відділення, в якому перебуває потерпілий

Напад на медика було скоєно вранці 15 березня. Нападник – чоловік. Він плеснув в обличчя своєї жертви невідому речовину (імовірно, кислоту), після чого зник.

Місце події

Місце події

Краплі рідини, яку хлюпнув злочинець, досі видно на сходинках біля входу в клініку

Про те, хто і з якою метою напав на лікаря, наразі невідомо. Джерело в поліції повідомило нашим журналістам, що відпрацьовується кілька версій нападу, серед них: професійна діяльність і особисті неприязні стосунки.

Як зазначено на сайті "Нейромеда", Борис П. – висококваліфікований нейрохірург, який має багаторічний досвід у лікуванні захворювань нервової та опорно-рухової систем. Відзначений Верховною Радою України листом-подякою за особливі заслуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваних у нападі на співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, чиє тіло знайшли в Києві 14 березня.

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