В Україні настає сезон цвітіння рослини, яка є одним з найголовніших алергенів – амброзії.
Про це OBOZREVATEL розповіла сімейний лікар Рита Гофман. За її словами, "якщо брати всі полінози, алергію на пилок і частини рослин, то, в першу чергу, все це викликається саме амброзією".
"Я не знаю, скільки людей страждають алергією на амброзію, але це, безумовно, переважна кількість", - додала вона.
Амброзія в період цвітіння
ru.sputnik.md
Лікар заявила про те, що ані в Києві, ані в Україні загалом не здійснюється жодних заходів з боротьби з цією небезпечною рослиною. "Є люди, які взагалі не можуть собі дозволити погуляти в сквері або в парку. У Києві її просто зарослі, вона виростає розміром з дерево. І це жахливо", - сказала вона.
Рита Гофман повідомила про те, що кількість людей, що страждають на алергію, "збільшується з кожним поколінням", "алергія виходить на одне з перших місць серед причин порушення працездатності".
За її словами, з цієї причини необхідно вживати всіх заходів, щоб скоротити присутність алергенів. У контексті боротьби з амброзією лікар запропонувала провести кампанію в ЗМІ, "розповісти про те, що таке амброзія, де вона росте, який вплив спричиняє, для кого вона небезпечна".
Одночасно міська влада повинна застосовувати прийняту в усьому світі практику сіножатей. "Амброзію потрібно знищувати, їй не можна давати цвісти", - пояснила вона. Крім того, "в місті не повинно бути пуху кульбаб – на цій стадії всі газони повинні бути підстрижені", - зауважила лікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Амброзія – бур'ян, який швидко поширюється. Ці рослини можуть досягати у висоту до 2 метрів.
У сезон цвітіння амброзії медики рекомендують триматися подалі від цієї рослини, а в разі потрапляння пилку в ніс негайно промити водою.
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