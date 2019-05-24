В Україні настає сезон цвітіння рослини, яка є одним з найголовніших алергенів – амброзії.

Про це OBOZREVATEL розповіла сімейний лікар Рита Гофман. За її словами, "якщо брати всі полінози, алергію на пилок і частини рослин, то, в першу чергу, все це викликається саме амброзією".

"Я не знаю, скільки людей страждають алергією на амброзію, але це, безумовно, переважна кількість", - додала вона.

Амброзія в період цвітіння ru.sputnik.md

Лікар заявила про те, що ані в Києві, ані в Україні загалом не здійснюється жодних заходів з боротьби з цією небезпечною рослиною. "Є люди, які взагалі не можуть собі дозволити погуляти в сквері або в парку. У Києві її просто зарослі, вона виростає розміром з дерево. І це жахливо", - сказала вона.

Рита Гофман повідомила про те, що кількість людей, що страждають на алергію, "збільшується з кожним поколінням", "алергія виходить на одне з перших місць серед причин порушення працездатності".

За її словами, з цієї причини необхідно вживати всіх заходів, щоб скоротити присутність алергенів. У контексті боротьби з амброзією лікар запропонувала провести кампанію в ЗМІ, "розповісти про те, що таке амброзія, де вона росте, який вплив спричиняє, для кого вона небезпечна".

Одночасно міська влада повинна застосовувати прийняту в усьому світі практику сіножатей. "Амброзію потрібно знищувати, їй не можна давати цвісти", - пояснила вона. Крім того, "в місті не повинно бути пуху кульбаб – на цій стадії всі газони повинні бути підстрижені", - зауважила лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Амброзія – бур'ян, який швидко поширюється. Ці рослини можуть досягати у висоту до 2 метрів.

У сезон цвітіння амброзії медики рекомендують триматися подалі від цієї рослини, а в разі потрапляння пилку в ніс негайно промити водою.

Вуличний і домашній пил є ще одним поширеним алергеном. Про те, як він проявляється і як з цим боротися, читайте тут.

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