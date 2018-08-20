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У групі ризику вся Україна: лікар попередив про спалах нової інфекції

2.8тЧитати новину російською

Після епідемії кору в Україні прогнозують і можливість спалаху дифтерії. Головна причина такої ситуації з інфекційними захворюваннями в Україні - відсутність ефективної державної політики.

Про це в програмі "Кворум" на ObozTV заявив президент Українського медичного клубу Іван Сорока. За його словами, комунікації між державою та громадянами в питаннях вакцинації немає вже протягом останніх десятиліть.

"Майже весь цей час нас годували тільки якимись майбутніми ефемерними показниками, а насправді ні фінансування, ні навчання, ні профілактика не були на належному рівні", - вважає Сорока.

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Він вказав на той факт, що крім небезпек кору і дифтерії це призвело також до проблеми туберкульозу та навіть ВІЛ/СНІДу.

"На нинішній момент, через те що ми недовакцинували наші покоління, ми отримали цей провал у вакцинації, і ми ще не скоро його подолаємо", - заявив лікар.

За словами Сороки, тепер в групі ризику перебувають усі, навіть дорослі, адже від деяких груп інфекцій зобов'язані були вакцинуватися і вони.

Як раніше писав OBOZREVATEL, за словами відомого лікаря-педіатра Євгена Комаровського, під час спалахів кору в Україні щодня інфікуються десятки дітей і дорослих.

Читайте всі новини по темі "Кворум" на сайті "OBOZREVATEL".

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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
У кого гипeртония - срoчнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвление до 120/80 зa 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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