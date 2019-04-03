У Дніпрі син заморив матір голодом до коми: шокуючі фото 18+

До лікарні імені Мечникова в місті Дніпро син привіз 60-річну матір, доведену до коми 3 ступеня через повне виснаження.

Про це на сторінці в Facebook розповів завідувач приймально-діагностичного відділення медзакладу Петро Давиденко, опублікувавши відповідні фото. Він також повідомив, що лікарям не вдалося врятувати жінку.

"От кажуть: лікарі черстві, неупереджені, до пацієнтів відносяться сухо і без співчуття... Навіть нас іноді може шокувати ситуація, в якій опиняються пацієнти, що до нас потрапляють", – написав Давиденко.

Facebook Петро Давиденко

"Вчора [2 квітня] у відділення поступила літня жінка. Її привіз син (це підкреслюю). Стан, у якому ми її виявили, складно описати, він взагалі не піддається здоровому глузду. "На порозі смерті". Буквально. В тому сенсі, що так не живуть", – продовжив він.

"Які б виправдання не придумували рідні цієї жінки, прийняти і зрозуміти це не можна. Середньовіччя в окремо взятій квартирі", – описав інцидент лікар.

Facebook Петро Давиденко

Користувачі мережі висловили своє обурення, зазначивши, що рідних, які не подбали про виснажену жінку, варто покарати.

"У голові таке не вкладається", "Жах!" "А сина засудити можна?!" "Потрібен закон, який гарантуватиме гідний захист людей похилого віку", "А потім, звичайно, такі родичі кажуть, що у всьому винні лікарі", – пишуть у коментарях.

Ілюстрація ForPost

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