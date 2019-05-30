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У Британії із голови жінки витягли личинки: шокуючі фото

1.8тЧитати матеріал російською

У Великобританії лікарі витягли із голови 50-річної пацієнтки справжні личинки.

Так, жінка звернулася за допомогою, відчувши, що у неї під шкірою голови щось ворушиться. Крім цього, вона скаржилася на болі у лівому вусі і запалення лімфовузлів. У лікарні жінці виписали рецепт на антибіотики, запідозривши інфекцію, пише "Лента.ру".

Однак через кілька тижнів біль став сильнішим, а з вуха почала виділятися прозора рідина.

Дізнавшись, що жінка недавно повернулася з Аргентини, де її покусали комарі, лікарі діагностували у неї паразитарне захворювання, яке було викликане потраплянням личинок комах під шкіру.

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Головний біль

Головний біль

Ілюстрація

Потім медики видалили одну личинку, довжина якої перевищувала 1,5 сантиметра, без хірургічного втручання, проте операція все ж була необхідна, так як другий паразит був мертвий.

У Британії із голови жінки витягли личинки: шокуючі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському штаті Каліфорнія з чоловіка, який їв суші щодня, вийшов бичачий ціп'як довжиною півтора метра.

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Місце
Великобританія
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Лаврова Мария
Лаврова Мария
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Маркова Юлия
Маркова Юлия
Мoя 6лагодаpнoсть тем, кто покaзал мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ztph0s4 Прocтo прoйдя опpоc пoлучилa почти полугодoвую зaрплaтy)) Пoльзyйтeсь, пoка ещe ecть возмoжнocть=)
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