Туберкульоз в Україні: лікар назвав найнебезпечніші області

В Україні хворих на туберкульоз найбільше в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Дніпропетровській областях. Це пов`язано із індустріальним розвитком цих регіонів.

Про це в ефірі ObozTV заявив заступник гендиректора Центру громадського здоров`я МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, що причиною також є те, що в цих областях була і залишається велика кількість установ кримінально-виконавчої служби.

"В Одеській області на 10 тисяч чоловік населення фіксується 140 людей, які хворі на туберкульоз. Потім ідуть Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області. Найменше хворіють у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях та в місті Києві. Причин такої статистики декілька. У південних областях, які лідирують по кількості хворих, більша концентрація населення. Також ці регіони найбільш розвинуті у плані індустріалізації. Ще один нюанс – на півдні України була і залишається найбільша кількість тюрем, де реєструються нові випадки туберкульозу", – сказав він.

Ляшко зазначив, що в Україні туберкульоз реєструють зазвичай невчасно. Він зазначив, що з того часу, як людина звертається із симптомами в клініку, до першого курсу прийому антибіотиків, проходить досить тривалий час.

"Якщо людина кашляє довше двох тижнів, має температуру 37-37,2 градуси, відчуває слабкість, схудла, то треба звертатися до терапевта. Лікар проведе анкетування, яке дозволить визначити групу ризику, чи є імовірність, що людина хвора. Далі пацієнту проводять аналіз мокротиння і встановлюють діагноз. Завдяки коштам Глобального фонду зараз в Україну поставляються новітні молекулярні методи досліджень, які будуть у кожному госпітальному окрузі. Це дасть можливість встановити діагноз за дві години і відразу ж визначити чутливість бактерій до антибіотиків", – пояснив Ляшко.

В Україні за останнє десятиліття захворюваність на туберкульоз серед невакцинованих знизилась, сказав Ляшко. Він додав, що влада має вживати ефективних заходів, щоб побороти хворобу до 2030 року.

"Динаміка позитивна, але ми її поки не транслюємо. Статистика ще не є такою, щоб країна могла заспокоїтись. Треба вживати досить ефективних заходів, щоб подолати туберкульоз до 2030 року. Наразі деякі обласні протитуберкульозні заклади модернізуються, там замінюють вентиляцію, зробили косметичні ремонти. Але держава робить акцент на амбулаторному лікуванні туберкульозу, коли людина не повинна бути госпіталізована на тривалий час до стаціонару, а може лікуватися у свого сімейного лікаря", – пояснив Віктор Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з`явились супербактерії, яких не можуть перемогти навіть сучасні антибіотики. Лікар-інфекціоніст Сергій Крамарьов пояснив, що матеріальна база українських лікарень не дозволяє перевіряти супербактерії на чутливість до ліків.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!