"Це рак, вони всі помруть": дисциплінарна комісія винесла рішення щодо Лінчевського

Дисциплінарна комісія запропонувала закрити справу стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, так як "вони все одно помруть".

Як повідомляє "Українська правда", таке рішення озвучив 11 червня голова комісії Костянтин Ващенко.

"Є конкретні види дисциплінарних порушень, і в даному випадку комісія не бачить дисциплінарного проступку", - зазначив він.

За словами Ващенка, заява Лінчевського містить ознаки порушення етичних норм в суспільстві та репутаційні ризики для влади. Але це не врегульовано чинним законодавством.

У зв'язку з цим, комісія пропонує розглянути питання на засіданні уряду і прийняти рішення. Кабінет міністрів України розгляне його у комплексі.

Олександр Лінчевський

Так, в ході засідання, експерти вказали на те, що слова Лінчевського не порушили етики. Зазначалося, що заступнику Супрун коштувало виражатися більш недвозначно.

При цьому, в четвертому укладанні стверджувалося, що Лінчевський "повністю контролював свої слова і цілком усвідомлював їх зміст". Крім того, в промові "містяться виражені ознаки психологічного впливу і спекуляції незаперечними фактами", а "висловлювання можуть бути сприйнятj, як образу окремих осіб, що мають відношення до онкологічних хвороб".

У Центрі контент-аналізу також заявили, що навколо цієї ситуації була інформаційна атака.

"Є підстави стверджувати, що кампанія мала високий бюджет. 75% новин про цей випадок було поширено з дуже схожею або ідентичною назвою, що теж свідчить про користь проплаченості", - сказав представник Центру Артем Захарченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал через заяву Лінчевського розгорівся 2 червня. Після висловлювання Голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити його.

Сам Лінчевський заявив, що поширені ЗМІ фрагменти засідання "не відображають ні хід дискусії, ні позицію Міністерства охорони здоров'я". Він також висловив жаль з приводу того, що його "вирвані з контексту слова" образили пацієнтів та їх сім'ї.

У свою чергу МОЗ закликало "не спекулювати на цій темі ЗМІ, політиків та інших громадян України і запобігти подальшим маніпуляції". 6 червня Рахункова палата оприлюднила аудіозапис доповіді заступника в.о. голови МОЗ України.

7 червня в дисциплінарної комісії пообіцяли доручити експертним установам з'ясувати, чи містять висловлювання Лінчевського ознаки образи і приниження гідності.