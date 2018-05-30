Це не панацея: Супрун розповіла, як позбутися від поширеного болю

Щоб позбутися від болю в спині, потрібно визначити його характер, після чого робити фізичні вправи.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook в.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, зазначивши, що це не панацея від захворювання, й краще звернутися в будь-якому випадку до лікаря.

"У будь-якій незрозумілій ситуації - рухайтеся. Фізичні вправи вкрай важливі і якби вони були пігулками, то лікарі б їх прописували кожному. Особливо, якщо це стосується болю в спині", - зазначила вона.

Супрун навела дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно з якими близько 80% дорослого населення відчувають біль у спині.

"Якщо це ваш випадок, то хороша новина - скоріше за все біль має механічний характер. Це означає, що значно полегшити ситуацію вам допоможуть прості фізичні вправи. Попросили лікаря-нейрохірурга Вадима Ілляшенко дати рекомендації, як можна допомогти, якщо є біль в спині. Вони не замінять повноцінних консультацій з лікарем, проте дозволять краще розуміти свій стан та зменшити відчуття болю і дискомфорту", - підкреслила в.о. голови МОЗ.

Вона порадила для початку визначити, чи має біль механічний характер, запропонувавши відповісти на питання:

чи зменшується відчуття болю після відпочинку? Якщо так - біль швидше за все має механічний характер.чи залежить біль від певних положень і рухів, наприклад, посилюється в положенні сидячи або при нахилі вперед / назад? Якщо так - швидше за все має механічний характер.чи можете ви знайти положення, в якому біль зменшується або взагалі проходить? При позитивній відповіді, дивіться вище.чи є підвищення температури, втрата ваги, болі в суглобах, відчуття скутості в спині вранці, яка триває більше 30 хв після початку активності, погане загальне самопочуття? Цих симптомів бути не повинно при механічному болю.

"Якщо ж все так, то ви можете визначити тип болю і підібрати до нього прості вправи, які допоможуть швидко поліпшити самопочуття. Якщо ні - невідкладно зверніться до лікаря. Ще раз наголошую - ці вправи не панацея. Лікар обов'язково потрібен. Проте це корисна опція для тих, хто має один із таких типів болю. Якщо ж вас поки не болить спина - виконуйте всі ці вправи також! Це чудова профілактика", - резюмувала Супрун.

Так, МОЗ описав кілька видів болю, після визначення яких можна робити запропоновані вправи для спини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, в чому полягає небезпека гаджетів.