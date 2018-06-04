"Це дуже боляче!" До чого призведе скандал з заступником Супрун через онкохворих

Скандальна заява заступника в.о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського про те, що все одно "все онкохворі помруть", викликало обурення українців.

Пацієнти і нардепи кажуть, що держава виділяє мізер на лікування важкохворих. А у Верховній Раді поки не знають що робити з чиновником. OBOZREVATEL розбирався в ситуації.

МОЗ виправдовує

МОЗ спробував виправдати чиновника, мовляв, ЗМІ все перекрутили. А сам Лінчевський вибачився за своє "емоційне висловлювання". Однак факт залишається фактом. На засіданні Рахункової палати, де йшлося про виділення коштів на лікування пацієнтів за кордоном, Лінчевський заявив, що немає сенсу витрачати 800 млн грн на закордонне лікування. За його словами, за них можна вилікувати 10 пацієнтів там і врятувати 100 пацієнтів з іншими діагнозами тут, в Україні.

"Друзі, колеги! Це рак! Вони всі помруть, вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми нуль відсотків. Онкологічні захворювання, які вимагають трансплантації кісткового мозку, закінчуються смертю. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вони не продовжують життя невизначено довго", - сказав заступник в.о. міністра охорони здоров'я.

Пізніше, на брифінгу, він пояснив, що Рахункова палата має до міністерства претензії - багато коштів виділяється на лікування за кордоном, а пацієнти вмирають.

"Шкода, що вирвані з контексту слова образили важко хворих і їх близьких. Маніпуляції на темі онкохворих і пересмикування шкодять суспільству. На засіданні палати висловлювалися претензії, що ми неефективно витрачаємо гроші на лікування пацієнтів за кордоном, тому що фактично кожен четвертий вмирає", - пояснив свої слова чиновник.

На це, за словами Лінчевського, під час засідання він відповів, що навіть якщо один пацієнт зі 100 має шанс на одужання, треба лікувати всіх.

Купуємо ліки в два рази дорожче

Однак самі онкохворі говорять про те, що держава повинна шукати кошти на їх лікування, а не виправдовувати свою бездіяльність.

"У нас є люди з четвертим ступенем раку, які живуть вже кілька років і вмирати не збираються. У нас є дівчинка з пересадженим кістковим мозком, вона живе п'ять років і теж вмирати не збирається. Кожен день життя цих людей безцінний. У держави вистачає грошей на проведення Чемпіонату з футболу, "Євробачення", а на лікування онкохворих грошей ніколи не вистачає", - зазначила в бесіді з OBOZREVATEL керівник громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко.

За її словами, на препарати для дорослих онкохворих виділяється мізер.

"Хворі люди змушені купувати ліки за ціною в два рази вище, ніж в державі-агресора, та ще й доплачувати 7% податку. Люди збирають гроші з мізерних пенсій, щоб врятувати когось. Але це завдання держави - шукати можливості, щоб забезпечить всім необхідним важко хворих людей. Замість цього ми чуємо такі ось заяви", - скаржиться Резніченко.

Що буде з заступником Супрун

У парламенті поки не знають, як будуть вирішувати долю чиновника. Але зараз це топова тема для обговорення. "Ми якраз зараз обговорюємо вчинок Лінчевського. І справа не тільки в ньому, а в цілому в позиції Міністерства. У нас немає міністра, який міг би відповідати за все", - сказав нам нардеп від Блоку Петра Порошенка і член комітету з охорони здоров'я Костянтин Яринич.

"Я сам лікар-онколог і мені це дуже боляче чути від чиновника. Я уявляю, як це сприймають самі хворі люди. Раніше я не міг зрозуміти, чому МОЗ не може проштовхнути закон про онкологію. Цю концепцію ми написали давно, і вже десятки разів були і у Лінчевського, який відповідає за цей напрямок, і у в.о. міністра. Ніхто не проти, але справа не рухається. Після його слів стало зрозуміло - ніхто нічого робити для лікування онкохворих і не збирався. Це позиція не одного Лінчевського, це позиція міністерства. У нас в рік в бюджеті виділяється тільки 6% від потреб на препарати для онкохворих. На гемодіаліз лише 30%. А що робити іншим пацієнтам? Чому у нас потреби онкохворих фінансуються на 25%, а інших захворювань на 90%? Тепер стало зрозуміло - чому", - говорить Яринич.

Чиновник підробляє хірургом

Сам Олександр Лінчевський - в минулому хірург лікарні №17 Києва. Також, судячи з його декларації, практику лікаря він не залишив. Лінчевський оперує і в госпіталі СБУ (в минулому році отримав там зарплату в 36,6 тис грн), а також оперує в компанії "Медікс-Рейн Інтернешенал груп", якій належить відомий ізраїльський онкоцентр "Лиссода", розташований під Києвом. За сумісництвом чиновник підробляє хірургом в лікарні №17 Києва і викладає в Національній медичній академії ім. П. Шупика.

Лінчевський багато разів проходив тренінги і курси в зарубіжних країнах з торакальної хірургії, в тому числі пов'язані і з онкологією. Був у Франції, Бельгії, Туреччини, Швейцарії, Австрії, Чехії, Італії.