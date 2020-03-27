"Царичанська": вода, що дарує здоров'я

Всі ми знаємо, що наші тіла на 80% складаються з води. Ось чому вкрай важливо, що саме ми п'ємо. І саме тому за допомогою однієї лише чистоЇ, збагаченої мінералами і мікроелементами води можна досягти приголомшливих результатів: вивести з організму шлаки та інші шкідливі речовини, поліпшити стан внутрішніх органів і отримати лікувальний ефект.

Медики рекомендують щодня вживати 2-3 літри води. І якщо ви візьмете за правило пити тільки чисту мінеральну воду – дуже скоро відчуєте результат.

Такою водою, наприклад, є мінеральна вода ТМ "Царичанська", яку виробляє українське підприємство Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро.

Вода "Царичанська"

Ця вода – унікальна за своїм складом, адже видобувається з підземного джерела Бучацького водоносного горизонту у Царичанському районі Дніпропетровської області. Власна свердловина глибиною 120 м на території АБК Дніпро дозволяє діставати воду з незайманого пласту, який сформувався 150 млн років тому.

При цьому, перед розливом у пляшки вода проходить багатоступеневу доочистки. Спершу рідину пропускають через 5 механічних і вугільних фільтрів, далі – насичують корисними мінералами, видаляють залишкові домішки і відправляють на підсумковий етап очищення, після якого мінеральна вода розливається у пляшки і вирушає на продаж.

Все це дозволяє виробляти воду з високим ступенем мінералізації, а її вживання допоможе забезпечити правильне функціонування тканин і органів людини.

Особливо багата вода ТМ "Царичанська" кальцієм, калієм, магнієм і натрієм. А значить – вона здатна чинити широкий позитивний вплив на організм. Адже кальцій необхідний для кісток, зубів, нігтів, м'язової тканини, бере участь у кровотворенні, обміні речовин, підвищує здатність організму опиратися інфекціям і токсинам шляхом перешкоджання проникненню мікроорганізмів у кров. Солі кальцію відповідають за ріст і розвиток людини, підвищують згортання крові, корисні при лікуванні суглобів, нервової системи, серця, залоз внутрішньої секреції.

Магній – один з рекордсменів за протитоксичною, протівостресовою, протиалергічною та протизапальною дією. Крім того, він дуже важливий у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Регулярне вживання води, насиченої магнієм, благотворно діє на центральну і периферичну нервові системи.

Натрій (особливо у тандемі з калієм) дуже важливий для підтримки нормального осмотичного тиску і бере участь в утворенні протоплазми – тобто діє на клітинному рівні. Багата натрієм мінеральна вода краще втамовує спрагу, не перевантажуючи серце.

А калій вкрай важливий для нормалізації діяльності м'язів (в тому числі – серцевого), задіяний в утворенні хімічних передавачів імпульсів нервової системи. Солі калію допомагають виводити з організму надлишкову воду, корисні при набряках і чинять протисклеротичну дію.

Саме тому виробник рекомендує вживати воду "Царичанська" для поліпшення обміну речовин, виведення токсинів і як компонент лікування гастроентерологічних розладів шлунково-кишкового тракту.

При цьому, на відміну від багатьох мінеральних вод, високий вміст корисних мінералів і мікроелементів не зіпсував смак "Царичанської": вона залишається бездоганно чистою і смачною.

Виробляється вода "Царичанська" згідно з державним стандартом ДСТУ 878-93 та висновку ГУ "Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України". А фахівці підприємства раз на три місяці проводять серйозний хімічний аналіз води. І кожного разу знову і знову отримують підтвердження: склад природної води ТМ "Царичанська" залишається незмінним. А значить – все таким же корисним для організму.

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