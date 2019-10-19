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Трансплантація в Україні: глава МОЗ назвала строки

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Система проведення операцій із пересаджування органів від неродинного донора в Україні, передбачена законом "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", повинна запрацювати вже з наступного року.

Про це заявила очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв’ю "Українській правді". За її словами, конкретної дати немає, але повністю система може бути введена в дію орієнтовно в лютому 2020-го.

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"Нам поставлено завдання в комітеті, що важливо встигнути до першого числа. Це також озвучував президент. Ми працюємо над цим, але коли починаємо докопуватися до суті, виявляється, що не все так просто. Необхідно внести до закону декілька технічних змін, які дадуть нам можливість легше працювати", — зауважила вона.

Трансплантація органів в Україні

Трансплантація органів в Україні

Delo.ua

Окрім цього, мають бути запущені й електронні реєстри. Над ними зараз активно трудиться команда із діджиталізації. Також у міністерстві створені дві робочі групи, які розробляють підзаконні акти.

"Ведуться перемовини, чи дійсно ми можемо з першого січня (2020 року. — Ред.) "запуститися" у Київському регіоні вже в промисловому масштабі. Зібрали інформацію — дуже багато необхідного обладнання тут немає", — додала Скалецька.

Очільниця МОЗ зізналася, що зробити все за чотири місяці — мета амбітна, але вони повинні ставити і виконувати такі великі цілі. Так, нині міністерство й уряд паралельно працюють щодо двох напрямків: трансплантація кісткового мозку та органів.

"Це теж теоретично ймовірно. Можливості оцінюватимемо наприкінці листопада, тоді й скажемо, чи потрібен нам ще якийсь час", — підкреслила вона.

Якщо ж чиновники не встигнуть угодити всі деталі, дату набрання чинності закону доведеться знову перенести. Хоча в цьому, зізналася міністерка, немає жодного сенсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", який повинен був узаконити надії пацієнтів та їхніх родин на пересаджування органів від неродинного донора в Україні, набув чинності ще 1 січня 2019 року. Але насправді документ досі так і не запрацював. Водночас старий закон теж втратив свою силу. У результаті в Україні не можна було навіть, як раніше, проводити трансплантацію органів від родичів.

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Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Теги
трансплантація органів Міністерство охорони здоров'я
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