Трансплантація органів в Україні: у МОЗ розповіли про головну проблему

В Україні поки неможливо збільшити кількість операцій із трансплантації органів, оскільки в медицині країни відсутня практика констатації смерті головного мозку у донорів.

Про це повідомили в Департаменті реалізації політик Міністерства охорони здоров’я, передає УНН.

"Основною перепоною на шляху збільшення кількості трансплантацій є відсутність донорів, що пов’язано з відсутністю практики констатації смерті головного мозку у відділеннях інтенсивної терапії, коли фактично є смерть мозку, але не відбувається її діагностування", – розповіли у відомстві.

В Україні неможливо збільшити кількість трансплантацій органів Еспресо

Зазначається, що за три квартали 2019 року в Україні трансплантували 37 нирок та 1 печінку, тоді як у 2018-му – 119 та 10 відповідно.

Також у Департаменті перерахували, у яких медичних закладах країни здійснюють трансплантацію органів: ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова” Національної академії медичних наук України, м. Київ, КЗ “Запорізька обласна клінічна лікарня”, м. Запоріжжя, КЗ “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова”, м. Дніпро, КЗ “Львівська обласна клінічна лікарня”, м. Львів, КЗ “Одеська обласна клінічна лікарня”, м. Одеса, КЗ “Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала”, м. Харків та КНП “Ковельське МТМО” Ковельської міської ради Волинської області, м. Ковель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради підтримала в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відтермінувати створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації в Україні до 1 січня 2021 року.

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