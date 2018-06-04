Тополиний пух-убивця: як врятуватися від алергії

Тополиний пух, який називають головною проблемою алергиків влітку, насправді сам по собі нешкідливий.

Журналісти розібралися, для кого він може бути небезпечний і як уникнути можливих проблем, пише "Газета.ру" .

Так, пух здатний переносити пилок і спори інших рослин, які якраз і викликають алергічну реакцію, яка виявляється у вигляді нежиті, почервоніння очей, кашлю, дерматиту.

Щоб з'ясувати, пилок яких саме рослин викликає алергію, необхідно провести алергологічне тестування.

Для боротьби з пухом є тільки один спосіб - поливати його водою, змітати в купи і утилізувати. При цьому позбутися тополь не можна - вони необхідні для очищення повітря.

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Є і більш радикальні методи. Наприклад, у Пекіні проблему запропонували вирішувати витонченим способом - змінити стать дерев за допомогою спеціальних ін'єкцій. Справа в тому, що "пушаться" тільки "жіночі" особини тополь.

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