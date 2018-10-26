З відходом бабиного літа та з наближенням холодів багато хто відчуває знесилення, зниження настрою. Але дарма, що за вікном негода та ви вічно в роботі і турботах, не слід нехтувати своїм харчуванням.

Їжа повинна приносити задоволення та здоров'я!

Давно відомий факт, що існує тісний взаємозв'язок між споживаною їжею, вашим самопочуттям і роботою головного мозку.

Тому особливості вашого харчування можуть впливати на настрій і працездатність. Продукти, які можуть викликати втому, поганий настрій існують - але їх не так багато. Це кава, цукор, а також велика кількість червоного м'яса.

Вся справа в тому, що надлишок кофеїну чи солодощів викликає звикання і залежність. І тому відсутність чергової "солодкої дози" або кофеїну веде до різкого зниження настрою, людина відчуває млявість.

А якщо їсти яловичину, баранину або свинину часто і багато, взагалі, при надмірній кількості білка в харчуванні страждає процес травлення, білок не встигає пройти перетравлення до кінця. У товстому кишечнику починають переважати процеси гниття. Це негативно позначається на всьому організмі, порушується робота нервової системи, печінки, нирок. Людина стає більш дратівливою, швидко стомлюється і погано спить.

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Також пам'ятайте, що порушення функції щитоподібної залози, дефіцит вітамінів та мінералів (в першу чергу – магнію, кальцію, заліза, цинку), харчова алергія може сприяти розвитку депресії. Правильно підібране харчування покращить ситуацію

Яким чином продукти здатні піднімати настрій і допомагають побороти нудьгу?

Наш настрій залежить від кількості триптофану. Ця незамінна амінокислота, вона бере участь в синтезі гормонів - серотоніну і мелатоніну. Серотонін покращує настрій і розслабляє, а мелатонін регулює цикли сну. Тому вибирайте продукти з високим вмістом цієї амінокислоти.

Які продукти повинні бути на вашому столі для гарної працездатності і позитивних емоцій:

1. Морська риба (скумбрія, сьомга, оселедець), м'ясо птиці та м'ясо кролів та яйця мають високий вміст триптофану. Багаті ним горіхи, бобові і цільнозернові крупи. Жирна морська риба, волоські горіхи також мають багато жирних кислот, які полегшують симптоми тривожності, підвищують гормони радості.

2. Свіжі та заморожені ягоди - завдяки антиоксидантам у своєму складі підвищують стійкість до стресу. Крім того в них багато вітаміну C, який знижує рівень кортизолу, що теж послаблює відчуття тривоги.

3. Молочні продукти - іноді поганий настрій пов'язаний зі зниженням рівня цукру в крові. Не обов'язково відразу налягати на солодке. Продукти з правильним співвідношенням вуглеводів і білків здатні привести рівень цукру в норму. Наприклад, несолодкий йогурт. На сніданок для підняття духу відмінно підійде твердий сир, домашній сир, так як вони містять багато триптофану.

4. І, звичайно, гіркий шоколад - відмінний природний антидепресант. Какао, що міститься в шоколаді сприяє виділенню серотоніну, який покращує настрій. Але це висококалорійний продукт. Пам'ятайте – 20 - 25 грамів на добу оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини.

Живіть з радістю, нехай їжа робить вас щасливими, незалежно від прогнозів погоди!