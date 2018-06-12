"Такого діагнозу не існує": Супрун розвінчала головний міф про проблеми в спині

Діагнозу "вилітаючий диск" не існує, тому варто бути обачними, коли пропонують його поставити на місце.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook, пояснивши, що таке міжхребетні диски, і як вони пов'язані між собою.

"Можливо ви чули про "вилітаючий" або "зміщений диск" в хребті. Та чи можуть диски вилітати, а найголовніше, чи можна їх потім поставити на місце? Будова нашого хребта повністю виключає таку можливість. Тож якщо вам пропонували або пропонують поставити диск на місце, будьте обачливими. Адже діагнозу “вилітаючий диск” не існує", - написала Супрун.

Вона зазначила, що міжхребцеві диски не просто вставлено в хребет на подобу шайб.

"Вони дуже міцно пов'язані з хребтом, фактично є одним цілим із ним, тому не можуть просто зміститися чи вилетіти в процесі нашої повсякденної активності. Відповідно, їх не можна вставити на місце чи вправити. Хоча іноді пацієнти заперечують: “що ж тоді клацнуло в спині, коли мануальний терапевт начебто вправляв мені диск?” Насправді, хрускіт або клацання виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби)", - пояснила Супрун.

За її словами, в рідині, яка знаходиться в суглобах, міститься розчинений азот. При різкому натисканні на хребці може відбутись швидке зниження тиску. А розчинений азот, в свою чергу, переходить в газоподібний стан і супроводжується характерним звуком.

"При цьому нічого не “повертається на місце”, оскільки все спочатку було на місці. Як і при клацанні в суглобах пальців рук. Чому ж настає полегшення в таких випадках? Одне з пояснень - в результаті усунення м'язового спазму. Зміщуватися (мігрувати) можуть окремі фрагменти внутрішнього ядра диска через тріщини у фіброзному кільці, які виникають внаслідок дегенеративно-дистрофічних процесів, а саме грижі дисків", - написала Супрун.

Вона додала, що в таких випадках неможливо якимось чином вправити ці фрагменти назад. Тому практикам "вправи вилетівших дисків" довіряти не варто.

"Міжхребцеві диски - це еластичні хрящові “прокладки” між хребцями (від другого шийного хребця до крижів). Кожен з них складається із зовнішнього фіброзного кільця, що безпосередньо зв’язує хребці та ​​внутрішнього пульпозного ядра, яке по консистенції нагадує щільний гель. Спереду і ззаду диски покриті потужними поздовжніми зв'язками, які йдуть уздовж всього хребта і є одними з найміцніших зв'язок в нашому тілі. Уявіть, що колагенових шарів у фіброзному кільці може бути до 20, до того ж їх внутрішні і зовнішні шари з’єднуються з тілами хребців. Бережіть свою спину", - резюмувала Супрун.

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