Як харчуватися у відпустці, на що звернути увагу у "відпускному" раціоні? Це завжди важливо, а особливо, якщо ви їдете на курорт, де "все включено".

Як дієтолог, я не проти системи "все включено". Не треба думати, що приготувати і витрачати час на це. Так, це зручно, якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість та різноманіття їжі. У багатьох випадках це може стати викликом і випробуванням для звичного харчування. Навіть один - два тижні такого харчування та пасивного відпочинку сприяють елементарному переїданню.

У вас більші ризики:

- втрати контролю над апетитом;

- набору ваги;

- підвищення рівня цукру в крові;

- погіршення стану мікрофлори кишечника;

- розладів травлення.

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Тому я пропоную побудувати своє "відпускне" харчування так, щоб не повернутись додому з "додатковим багажем" у вигляді зайвої ваги і проблем зі здоров’ям.

1. Старайтесь дотримуватися режиму харчування, навіть, якщо ви встаєте на відпочинку пізніше, ніж зазвичай вдома.

2. Не робіть тривалих перерв між основними прийомами їжі: 3 – 4 години - не більше.

3. Не потрібно їсти між основними прийомами їжі. Це час пити воду. Безперервно жувати не треба! 🙂

4. Звісно, пийте воду. Не соки, коктейлі чи щось інше, а краще воду. Тому, що - все, що не вода - їжа.

5. Не переїдайте. І не докладайте в тарілку. "Все включено" не привід спробувати за один прийом їжі всі види страв, а зверху ще фруктів з солодощами. Ви ж не один день будете відпочивати? Оптимальний варіант - вибирайте натуральні корисні продукти.

Намагайтеся, щоб на вашій тарілці знаходились джерела вуглеводів (каша, рис), білків (м'ясо, риба, морепродукти) і багато овочів. З'їдайте повноцінний обід. Пам'ятайте, що відчуття ситості з'являється тільки через 15 хвилин після їжі. Якщо трохи почекати, то зовсім не захочеться подвійної порції.

6. Іноді, щоб побалувати себе смачненьким, дозволяйте собі це в першій половині дня. Адже до вечора ви будете ходити, плавати, рухатися! Я так сподіваюся... І тому: багети, булочки, круасани - чим менше, тим краще!

7. Звичайно, вечеря на відпочинку – це найскладніше. Але вихід є! Залиште на вечерю рибу, птицю, овочі. Зробіть вечерю легкою. Постарайтеся не їсти ввечері фрукти і десерти. Ви їх їли вдень. Забули? Адже це вечеря, а не обід.

8. Алкоголь на відпустці. Навіть якщо написати докладний опус про шкоду алкоголю, ви будете вести себе так, як звикли на відпочинку. Найголовніше – розуміти, що навіть легкий алкоголь у помірній кількості - отрута для організму. Знайте міру. Краще не втрачати контроль за ним... І апетитом теж.

Нехай ваш відпочинок буде незабутнім, легким та здоровим!

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