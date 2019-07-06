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/Блоги - Новини здоров'я

Світлана Фус
Світлана Фус
Лікар-дієтолог вищої категорії, керівник Центру нормалізації вагиВсі статті автора

Чим небезпечні магазинні йогурти з добавками

6.6т

Часто, коли проходжу повз довгих полиць з молочними продуктами в супермаркеті, бачу яка різноманітність йогуртів з всілякими добавками. Це йогурти з фруктовими сиропами, шматочками фруктів, з шоколадними кульками і ... ще маса інших сумнівних "здорових" продуктів в красивих упаковках.

Завжди задаюся питанням - хто це все купує? Адже скільки вже розказано про те, що там багато і цукру, і крохмалю в низько жирних йогуртах, і барвників, і стабілізаторів смаку та багато чого іншого, про що навіть не підозрюєш. Хіба можна подібні продукти вважати здоровим харчуванням?

І, тим не менш, підходячи до кас, можна бачити практично у кожного другого покупця цю вельми сумнівну їжу.

Можна скільки завгодно розповідати на цю тему, пояснювати, але лінь людська бере верх над усіма вагомими доказами. Особливо шкода дітей, у яких це звична їжа практично з народження. І завжди мами пояснюють це тим, що іншого діти їсти не хочуть. А ще часто чую таке - поки дитина була маленька, я робила йогурти сама, а потім облишила, часу немає, ну і так далі. У мене питання – навіщо приносити шкоду організму і потім ходити по лікарях?

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Думати, що ця їжа, як частина щоденного раціону ( "адже молочні продукти потрібно їсти, це ж кальцій") додасть дитині здоров'я, зміцнить кістки і зуби, а дорослому не зіпсує фігуру, просто не можна.

Тому рекомендую купити молоко, закваску і зробити домашній йогурт. Або купити в магазині хороший натуральний йогурт, в якому є тільки два компоненти - молоко і живі бактеріальні культури. Додати туди свіжі ягоди, тим більше що сезон, і краплю меду. А можна взяти ще горішки або насіння до смаку.

Так ви отримаєте корисні бактерії, вітаміни з мінералами, білок з жирами, і головне - дозовану кількість простих вуглеводів.

Здоров'я всім!

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Автор
Світлана ФусСвітлана Фус
Теми
здоров'яДієти та фітнессхудненняреальне схуднення
Місце
Україна
Теги
Фітнессхуднення
Джерело
Джерело:Facebook Світлани Фус
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это модератору ,за труды.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ошибкой было то ,что твоя мамка .тебя дэбила ,на крапыву нэ высцяла..
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Нэзабаром Сравні
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значит так,еще тридцать лет назад,едеш от Рава Руской до Чернигова,стада пасутся всюду ,а молочки в магазинах столько не было,да и портилась та же сметана очень быстро .сегодня стоит неделями и месяцами вопрос из чего ее доят?
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