УкрEngРус
Регистрация

Новини медицини

Супрун запропонувала скасувати обов'язкове для всіх українців обстеження

1.9тЧитати новину російською

Супрун запропонувала скасувати обов'язкове для всіх українців обстеження

В.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.

За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook.

Новини
Спирт, зеленка, йод: Супрун знову взялася за антисептики

"По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення", - пояснила вона.

Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.

Новини
Аскорбінка і імуномодулятори: Супрун розповіла, що вбиває імунітет

"У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися", - підкреслила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Супрун шокувала українців заявою про те, що перекис водню є лише засобом механічного очищення ран і насправді не допомагає їм швидко гоїтися.

Читайте всі новини по темі "Медичні нововведення в Україні" на сайті "Обозреватель".

Теми
Медичні нововведення в Українімедична реформамедреформа
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

зарегистрироваться

Блоги медицини

Новини медицини