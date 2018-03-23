Супрун запропонувала скасувати обов'язкове для всіх українців обстеження

В.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.

За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook.

"По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення", - пояснила вона.

Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.

"У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися", - підкреслила вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Супрун шокувала українців заявою про те, що перекис водню є лише засобом механічного очищення ран і насправді не допомагає їм швидко гоїтися.