Супрун розвінчала міф про ще один популярний в Україні медзасіб

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що популярний в Україні антисептик "Мірамістин" не має належним чином проведених клінічних випробувань і його необхідно використовувати з обережністю.

"Будьте обачними у виборі засобу і при серйозних травмах обов'язково консультуйтеся з лікарем", - вказала вона на своїй сторінці в Facebook.

При цьому вона дала пораду, як краще обробляти свіжу рану.

"Враховуйте, що перед тим як обробляти рану її необхідно промити під проточною водою. Потім нанесіть засіб, що знезаражує, і накладіть стерильну пов'язку або пластир", - написала Супрун.

Крім того, в.о. міністра перерахувала медзасоби, якими можна замінити "марний" перекис. Це йодовмісні препарати.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Супрун шокувала українців заявою про те, що перекис водню є лише засобом механічного очищення ран і насправді не допомагає їм швидко гоїтися.