Супрун розповіла, як дезінфікувати руки в умовах коронавірусу

З поширенням в світі коронавірусу COVID-19 в Україні загострилося питання важливості очищення рук. Але щоб продезинфікувати долоні, недостатньо просто протерти їх антисептиком.

У цьому переконує колишня виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася важливими порадами щодо того, яких із популярних засобів краще вибрати і чи захистить він від вірусів.

"Антисептик – незамінний засіб, коли потрібно очистити руки, а води і мила поблизу немає. Втім, дуже важливо користуватися ним правильно. Так-так, просто потерти долоні 3 секунди не допомагає", – написала лікарка.

Супрун розповіла, який антисептик обробляє руки краще і захищає від вірусів

За словами Супрун, антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук. І для цього слід використовувати 3 мілілітра розчину. Обробляти ж долоні потрібно не менше 30 секунд.

Лікарка наголосила, що краще вибирати антисептик, який містить від 60-80% спирту або 2% хлоргексидину. Такі засоби можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але водночас вони не є панацеєю від усіх видів мікробів. Аби позбутися від деяких із них, стверджує Супрун, все ж ефективніше використовувати мило і воду.

Серед інших рекомендацій щодо антисептичних засобів вона зазначила такі:

Багато бруду збирається під нігтями, тому особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри.

Тримайте антисептик подалі від маленьких дітей. Ці симпатичні баночки дуже приваблюють малюків, але спирт, який міститься у цьому засобі дуже токсичний.

"Підходьте до очищення рук усвідомлено", – закликала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні оптовики підвищили ціни на медичні маски від 2 до 8 разів – якщо раніше одна упаковка на 50 штук коштувала 50 гривень, то зараз за цю ж кількість необхідно заплатити до 1000 гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!