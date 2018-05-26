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Супрун розкрила небезпеку смартфонів

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Люди, які проводять багато часу зі своїми смартфонами, мають підвищений ризик до захворювань шиї та спини, оніміння пальців і болі в очах.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, зазначивши, що причина багатьох неприємних симптомів часто "знаходиться прямо в руках" хворих.

Одна з найбільш поширених "смартфоних" проблем - болі в спині та шиї.

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"Коли ми дивимося на екран смартфона або захоплено набираємо текст, то навіть не помічаємо, наскільки неприродно низько ми опускаємо голову. Ця поза вже отримала свою назву серед вчених як text neck, що позначає дуже близьке положення шиї до грудної клітки", - написала Супрун .

"Наша голова в нейтральному положенні важить близько 4-5 кг. Під нахилом в 15 градусів її вага створює напругу для шиї в 12 кг, 60 градусів - 27 кг. Уявіть, яке навантаження постійно отримують ваші спина та шия, якщо ви надовго затримуєтеся в статичному положенні в руках із телефоном", - пояснила вона.

Супрун підкреслила, що в зоні ризику знаходяться руки й очі активних користувачів смартфонів. Зокрема, від неприродної напруги можуть виникати проблеми з пальцями та зап'ястям, а тривале читання з екрану гаджета з близької відстані провокує сухість очей.

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Також глава МОЗ опублікувала кілька порад для користувачів гаджетів, які допоможуть уберегти здоров'я:

  • "тримайте телефон на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення спини;

  • намагайтеся міняти пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин;

  • не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом і плечем;

  • обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктися і зробити невелику зарядку;

  • робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження і пересихання сітківки".

Як писав MEDOBOZ, раніше в.о. глави міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому м'ясо небезпечне для здоров'я.

Особа
Уляна Супрун
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
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