Стовідсоткової смертності серед людей похилого віку від коронавірусу не може бути, тому що в інших країнах цей показник був невеликим.

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В інтерв'ю "Українській правді" колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що цей показник у Китаї становив лише 5% від тих, хто захворів, в Італії – 8%, а в Кореї – менше 1%. Так вона відповіла на заяву глави МОЗ Іллі Ємця про те, що "всі пенсіонери помруть".

Уляна Супрун pravda.com.ua

"З приводу заяви міністра. Смертність літніх людей не може бути 100%. У Китаї було 5% від тих, хто захворів. В Італії – 8%. У Кореї – менше 1%. Міністр тоді неправильно висловився", – зазначила вона.

При цьому Супрун зазначила, що у літніх людей із хронічними захворюваннями дійсно ризик померти від будь-якої пневмонії (вірусної, бактеріальної або від грипу) завжди вищий, ніж у молодих, тому що їм складніше одужати.

Ексміністерка також зазначила, що в Україні в групі ризику люди від 60 років, а від 70 цей ризик іще вищий. "Також це люди будь-якого віку з хронічними захворюваннями. Йдеться про серцево-судинні хвороби, діабет другого типу, проблеми з нирками, печінкою", – зазначила Супрун.

Вона додала, що шанс заразитися вдома набагато вищий, ніж на вулиці.

"Наука і досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів сім'ї. Тобто, більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір довгий час", – пояснила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що всі пенсіонери помруть від COVID-2019. Пізніше він вибачився за свої слова.

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