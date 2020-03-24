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Супрун пояснила, яка смертність від коронавірусу у літніх людей

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Стовідсоткової смертності серед людей похилого віку від коронавірусу не може бути, тому що в інших країнах цей показник був невеликим.

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В інтерв'ю "Українській правді" колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що цей показник у Китаї становив лише 5% від тих, хто захворів, в Італії – 8%, а в Кореї – менше 1%. Так вона відповіла на заяву глави МОЗ Іллі Ємця про те, що "всі пенсіонери помруть".

Уляна Супрун

Уляна Супрун

pravda.com.ua

"З приводу заяви міністра. Смертність літніх людей не може бути 100%. У Китаї було 5% від тих, хто захворів. В Італії – 8%. У Кореї – менше 1%. Міністр тоді неправильно висловився", – зазначила вона.

При цьому Супрун зазначила, що у літніх людей із хронічними захворюваннями дійсно ризик померти від будь-якої пневмонії (вірусної, бактеріальної або від грипу) завжди вищий, ніж у молодих, тому що їм складніше одужати.

Ексміністерка також зазначила, що в Україні в групі ризику люди від 60 років, а від 70 цей ризик іще вищий. "Також це люди будь-якого віку з хронічними захворюваннями. Йдеться про серцево-судинні хвороби, діабет другого типу, проблеми з нирками, печінкою", – зазначила Супрун.

Вона додала, що шанс заразитися вдома набагато вищий, ніж на вулиці.

"Наука і досвід інших країн показує, що найчастіше вірус підхоплюють не на вулиці, а вдома від інфікованих членів сім'ї. Тобто, більшість людей захворіли від близьких, з якими ділили спільний простір довгий час", – пояснила Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що всі пенсіонери помруть від COVID-2019. Пізніше він вибачився за свої слова.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Уляна Супрун Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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