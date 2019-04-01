Супрун порадила українцям "випити і заспокоїтися" через вибори президента

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що "пити з друзями буває дійсно корисно" для здоров'я, зазначивши, що, чекаючи результатів голосування на президентських виборах, "не буде зайвим розслабитися і заспокоїтися".

Відповідний пост з'явився на сторінці Супрун у Facebook. "Але при цьому важливо, що саме пити", – уточнила міністр.

Як зазначила вона, дію алкоголю на організм можна порівняти з ефектом плацебо. Так, крім сильного гальмівного ефекту випивки, на людину впливає і саме спілкування.

Уляна Супрун city.sumy.ua

"Від жартів із друзями виділяється серотонін, від очікування зустрічі в барі та приємної атмосфери розслаблення – дофамін", – пояснила Супрун.

Вона також порадила українцям пити чаї, в тому числі трав'яні: з гібіскусу, вербени, ромашки, меліси, звіробою, імбиру, а також білий і зелений чай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як уникнути появи вільних радикалів в організмі людини, натякнувши на їх схожість із членами РП.

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