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Супрун оприлюднила стенограму виступу Лінчевського

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Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційну стенограму засідання Рахункової палати зі скандальним виступом заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського.

Про це повідомила в Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оприлюднила розшифровку окремих фрагментів відповідей свого зама, які, за її словами, яскраво свідчать про "масштабах маніпуляцій зі звітом і виступом Олександра".

"Вчора (6 червня - ред.) ввечері нарешті отримали офіційну стенограму засідання Рахункової палати від 15 травня 2018 року", - написала вона.

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Чиновниця зазначила, що МОЗ свій запит на отримання стенограми надіслав Рахунковій палаті ще в день засідання.

"Набагато раніше доступ до стенограми Рахункова вибірково надала іншим людям, і весь цей час вони поширювали окремими, вирваними з контексту шматками", - заявила вона.

Супрун також вказала на те, що голова Рахункової палати Валерій Пацкан досі не дав відповіді, "чому він поширював інформацію про 200 мільйонів невикористаних коштів в програмі".

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"На сайті Рахункової палати теж була новина з цією брехнею, але після нашого повідомлення вчора подтерлі один нулик, щоб вийшло не 200 мільйонів, а 20. Тепер майже збігається з сумою, яка є в звіті", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 червня Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть". Пізніше чиновник вибачився за те, що скандал образив близьких важкохворих людей і їх самих, проте уточнив, що його слова про недоцільність лікування нібито були вирвані з контексту.

7 червня дисциплінарна комісія доручила експертним установам з'ясувати, чи містять висловлювання Лінчевського ознаки образи і приниження гідності.

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
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