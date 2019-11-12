Як "вижити" в офісі: Супрун дала поради

У 2019 році працівникам уже недостатньо просто платити хорошу зарплату. Адже робота в офісі без поєднання з фізичними навантаженнями, правильним харчуванням і постійним сидінням за столом може спричинити величезні проблеми зі здоров’ям.

У цьому переконує колишня в.о. міністерки охорони здоров'я України Уляна Супрун, посилаючись на дані іноземних дослідників, які встановили, що офісний працівник майбутнього матиме щонайменше згорблену спину, варикоз, сухі червоні очі та великий живіт. Тож на свій сторінці у Facebook вона поділилася порадами, як цьому запобігти.

"Усе більше людей працюють у нібито комфортних офісах, із бонусами у вигляді печива, кіно та масажу просто на робочому місці, а не на небезпечних виробництвах. Наприклад, у США 8 із 10 працевлаштованих людей є офісними працівниками, які сидять за столом. Але ця тенденція також підриває здоров’я працівників, хоча не так очевидно", — зауважила лікарка.

Супрун дала поради для "виживання" в офісі report.if.ua

За словами Супрун, науковці та медики давно погоджуються, що сидіння — це нове куріння. Адже, за даними досліджень, понад чотири години перебування сидячи перед екраном комп’ютера збільшують ризик смерті від багатьох хвороб на 50%. А ризик серцево-судинних захворювань зростає на 125%.

Тож, радить експертка, упродовж робочого дня потрібно влаштовувати перерви, щоб порухатися, зробити розтяжку й подихати свіжим повітрям.

Вона поділилася декількома посиланнями на прості вправи, які допоможуть на 72% зняти напругу в спині та шиї. Також підкреслила, що регулярні розминки на робочому місці зменшують стрес і фізичне навантаження, покращують настрій. А вчасні перерви мінімізують дискомфорт без втрати продуктивності.

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Звісно, зовсім уникнути сидіння перед екраном не вдасться, тож, стверджує Супрун, єдиний вихід — сидіти правильно і дбати про поставу.

Крім цього, офісним працівникам лікарка порадила продумано ставитися до свого раціону і харчуватися збалансовано. Зокрема, їжу готувати вдома та носити її з собою на роботу.

"Так ви можете контролювати вміст своєї тарілки та дбати про те, щоб там було менше цукру та жиру, а більше овочів та фруктів", — каже Супрун і додає, що про швидкий перекус, тобто снеки на роботі й узагалі краще забути.

Регулярні розминки на робочому місці зменшують стрес stm.net.ua

Експертка дала поради і щодо емоційного вигорання, понаднормової роботи та перевтоми. Вона зауважила, що запобігти цьому допоможуть роботодавці: забезпечити комфортні умови для відпочинку співробітників в офісі, давати більше днів оплачуваного лікарняного, аби вони дбали про своє здоров’я. Якщо ж емоційне вигоряння все одно спіткало працівника, у такому випадку варто вчасно змінювати умови роботи чи навіть вид діяльності.

Лікарка зазначила, що суттєво впливає на самопочуття, а відтак і на продуктивність співробітника якість повітря. Тож у офісах має існувати ретельно продумана система вентиляції, забезпечені окремі місця для куріння, "open space" тощо.

Офісним працівникам потрібно харчуватися збалансовано lenta.ua

Крім цього, на роботі у працівника має бути вільний доступ до якісної питної води, а загалом робоче місце — з максимальним проникненням природного світла.

"Далеко не всі офісні працівники можуть стати фрілансерами чи поїхати зимувати до океану, аби зберегти фізичне та психічне здоров’я. Тож, аби вони не втрачали мотивацію та здоров’я, потрібно дбати про те, щоб робочі умови були не шкідливими. Працівникам потрібні комфортні офіси та корисні "бонуси", а не печиво", — підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії вчені показали, як приблизно виглядатиме людина після 20 років роботи в офісі. Зокрема, вони представили модель жінки, яку назвали Емма. Як розповів експерт із поведінки Вільям Гаєм, у майбутньому працівники страждатимуть від проблем зі здоров'ям аж ніяк не менше за тих, які трудилися ще до промислової революції.

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